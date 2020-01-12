15/09/21
VEILBURNER
Lurkers in the Capsule of Skull
17/09/21
INSOMNIUM
Argent Moon
17/09/21
ALIEN WEAPONRY
Tangaroa
17/09/21
BILLY IDOL
The Roadside
17/09/21
KADABRA
Ultra
17/09/21
CARCASS
Torn Arteries
17/09/21
MONO
Pirgrimage of the Soul
17/09/21
VEGA
Anarchy and Unity
17/09/21
OCCULSED
Crepitation of Phlegethon
17/09/21
A DYING PLANET
When the Skies are Grey
24/09/21
TRIBULATION + BØLZER + MOLASSESS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
24/09/21
LA MORTE VIENE DALLO SPAZIO
ZIGGY CLUB - TORINO
25/09/21
METALITALIA.COM FESTIVAL
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
25/09/21
SAN LEO
ZIGGY CLUB - TORINO
28/09/21
OPETH + THE VINTAGE CARAVAN
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
29/09/21
EVANESCENCE + WITHIN TEMPTATION
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
29/09/21
OPETH + THE VINTAGE CARAVAN
TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA - ROMA
29/09/21
AMENRA
LINK - BOLOGNA
02/10/21
ANCIENT + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
12/10/21
POWERWOLF
ALCATRAZ - MILANO