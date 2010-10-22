26/11/21
ETERNITYS END
Embers of War
26/11/21
OPERA DIABOLICUS
Death on a Pale Horse
26/11/21
HITTEN
Triumph & Tragedy
26/11/21
BENOTHING
Temporal Bliss Surrealms (EP)
26/11/21
SAINTED SINNERS
Taste It
26/11/21
CYNIC
Ascension Codes
26/11/21
NIGHT RANGER
Somewhere in California [LP Reissue]
26/11/21
ANOMALIE
Tranceformation
26/11/21
HOLLOW
Tower
26/11/21
TONY MITCHELL
Hot Endless Summer Nights
21/11/21
IMONOLITH + ASCEND THE HOLLOW + LOGICAL TERROR + THE WIND COVENANT
MK LIVE - CARPI (MO)
22/11/21
POLARIS + EMMURE + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
24/11/21
HARDLINE + WHEELS OF FIRE
LEGEND CLUB - MILANO
26/11/21
SECRET SPHERE + MESS EXCESS + DISBELIEVER + SLUGCHOP
TRAFFIC LIVE - ROMA
27/11/21
STONEDRIFT + ACCYDIA
POSITIVE MUSIC LIVE CLUB - VIGONE, fraz. ZUCCHEA (TO)
27/11/21
LET THERE BE DOOM NIGHT
FABRIK - CAGLIARI
27/11/21
SECRET SPHERE + ANGEL MARTYR
BORDERLINE - PISA
02/12/21
NANOWAR OF STEEL
ALTERNATIVE MUSIC CLUB - MONTENERO DI BISACCIA (CB)
03/12/21
NIGHTWISH + AMORPHIS + TURMION KATILOT (RINVIATO)
LORENZINI DISTRICT - MILANO
03/12/21
NANOWAR OF STEEL
GARAGE SOUND MUSIC CLUB - BARI