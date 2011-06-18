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GRUPPI
LABYRINTH
NOTE
Prenotazione obbligatoria:
Prenotazioni o info 3274645979
Prenotazioni mail: prenotazionidruso@gmail.com

Inizio Concerti ore 21:30
Ingresso 20€
Posto a sedere con distanziamento
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