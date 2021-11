DETTAGLI EVENTO MOGWAI 27/01/2022 FABRIQUE - MILANO GRUPPI

MOGWAI NOTE

Posto Unico – € 30,00 + diritto di prevendita



I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 7 ottobre.

La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 8 ottobre alle ore 10.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.