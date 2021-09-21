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FULCI + CRAWLING CHAOS
CIRCOLO DEV - BOLOGNA

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TOTAL RECALL + FULCI + RISE ABOVE DEAD
LEGEND CLUB - MILANO

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LABYRINTH
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MICHAEL SCHENKER GROUP
AUDIODROME LIVE CLUB - MONCALIERI (TO)
DETTAGLI EVENTO
TOTAL RECALL + FULCI + RISE ABOVE DEAD
24/10/2021
LEGEND CLUB - MILANO
https://www.facebook.com/events/402251884698251/
GRUPPI
TOTAL RECALL +
FULCI +
RISE ABOVE DEAD
NOTE
Inizio concerto ore 21:00
Ingresso: €10
Necessaria prenotazione
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