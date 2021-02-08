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22/10/21
WIEGEDOOD + PORTRAYAL OF GUILT
BLOOM - MEZZAGO (MB)

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ANGEL MARTYR + HUMAN DECAY + SINISTER GHOST + COTARD SYNDROME
VEGAS - VIAREGGIO (LU)

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HYPERION (ITA) + GENGIS KHAN
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

23/10/21
FULCI + CRAWLING CHAOS
CIRCOLO DEV - BOLOGNA

24/10/21
TOTAL RECALL + FULCI + RISE ABOVE DEAD
LEGEND CLUB - MILANO

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AUDIODROME LIVE CLUB - MONCALIERI (TO)
DETTAGLI EVENTO
WIEGEDOOD + PORTRAYAL OF GUILT
22/10/2021
BLOOM - MEZZAGO (MB)
https://m.facebook.com/events/bloom/wiegedood-portrayal-of-guilt-dal-vivo-al-bloom-di-mezzago/247526347283568/
GRUPPI
WIEGEDOOD +
PORTRAYAL OF GUILT
NOTE
@Bloom - Mezzago (MB), 20883
Via Curiel, 39
Apertura porte: 20:00
Inizio Concerti: 21:00
Ingresso € 18,00 prevendita / € 22,00 all’ingresso
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