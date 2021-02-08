      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Dream Theater
A View From the Top of the World
Demo

Slowpoke
Slowpoke
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

29/10/21
WHITECHAPEL
Kin

29/10/21
JOHN 5
Sinner

29/10/21
GHOST BATH
Self Loather

29/10/21
DAVID REECE
Blacklist Utopia

29/10/21
MICHAEL SCHINKELS ETERNAL FLAME
Gravitation

29/10/21
LUCIFER
Lucifer IV

29/10/21
DOEDSVANGR
Serpents Ov Old

29/10/21
PLUSH
Plush

29/10/21
A SECRET REVEALED
When the Day Yearns for Light

29/10/21
MOTORHEAD
Everything Louder Forever - The Very Best Of

CONCERTI

29/10/21
LABYRINTH
DRUSO - RANICA (BG)

04/11/21
MICHAEL SCHENKER GROUP
AUDIODROME LIVE CLUB - MONCALIERI (TO)

05/11/21
DISTRUZIONE + NEID + NECROFILI
TRAFFIC LIVE - ROMA

06/11/21
SKANNERS + ARTHEMIS + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

06/11/21
THE BLACK CROWES
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

06/11/21
DISTRUZIONE + SOUTH OF NO NORTH
LIZARD CLUB - CASERTA

12/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

12/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

13/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH
TRAFFIC CLUB - ROMA

13/11/21
RAGE + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
DETTAGLI EVENTO
NANOWAR OF STEEL
04/12/2021
MOOD SOCIAL CLUB - RENDE (CS)
GRUPPI
NANOWAR OF STEEL
NOTE
TBA
ULTIMI COMMENTI
23/10/2021 - 11:34
HATE & MERDA: primi dettagli del nuovo album ''Ovunque Distruggi''
23/10/2021 - 10:06
SLASH (FEAT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS): annunciano il nuovo ''4'', ecco il primo singolo
21/10/2021 - 00:13
MASTODON: il nuovo singolo da ‘‘Hushed and Grim’’ è ‘‘Sickle and Peace’’
22/10/2021 - 18:36
ECLIPSE: ecco la clip di ''Roses on Your Grave''
22/10/2021 - 11:44
ARCHGOAT: ascolta ''Black Womb Gnosis'' dal nuovo album
23/10/2021 - 10:50
ARMORED SAINT: ecco il live video di ‘‘Spineless’’
23/10/2021 - 23:25
JIM PETERIK & WORLD STAGE: disponibile all'ascolto il brano ''A Cappella''
23/10/2021 - 09:57
L.A. GUNS: guarda la clip di ‘‘Get Along’’ dal prossimo disco in studio
23/10/2021 - 10:19
THE HELLACOPTERS: firmano con Nuclear Blast, nuovo album nel 2022
23/10/2021 - 10:56
DIABLO SWING ORCHESTRA: online la clip di ''Speed Dating an Arsonist'' dal nuovo album
ULTIMI COMMENTI
07/10/2021
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 43 - Rhapsody of Fire
21/09/2021
Intervista
HAIL SPIRIT NOIR
Voglia di sperimentare, alieni e vicoli bui
08/02/2021
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 42 - Porcupine Tree
10/10/2021
Articolo
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO
La storia di un gruppo unico
11/10/2021
Intervista
DEVOID OF THOUGHT
Death Metal from Outer Space
ULTIMI COMMENTI
67
78
80
80
75
78
78
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     