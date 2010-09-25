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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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MOGWAI
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ARCTURUS + IOTUNN
LEGEND CLUB - MILANO
DETTAGLI EVENTO
W.A.S.P.
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LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
GRUPPI
W.A.S.P.
NOTE
Prezzo del biglietto in prevendita: € 35,00 + dp.
Prezzo in cassa il giorno dello show: € 42,00
Biglietti disponibili a questo indirizzo

Apertura porte ora 19:00
Inizio show ore 21:00
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