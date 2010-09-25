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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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ARCTURUS + IOTUNN
LEGEND CLUB - MILANO

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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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GOJIRA + ALIEN WEAPONRY + EMPLOYED TO SERVE
ALCATRAZ - MILANO

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SOEN
LARGO VENUE - ROMA

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SOEN
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

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TARJA + TEMPERANCE + SERPENTYNE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
DETTAGLI EVENTO
W.A.S.P.
19/03/2022
HALL - PADOVA
GRUPPI
W.A.S.P.
NOTE
Prezzo del biglietto in prevendita: € 35,00 + dp.
Prezzo in cassa il giorno dello show: € 42,00
Biglietti disponibili a questo indirizzo

Apertura porte ora 19:00
Inizio show ore 21:00
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