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DISTRUZIONE + NEID + NECROFILI
TRAFFIC LIVE - ROMA

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SKANNERS + ARTHEMIS + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

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THE BLACK CROWES
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

06/11/21
DISTRUZIONE + SOUTH OF NO NORTH
LIZARD CLUB - CASERTA

06/11/21
HATEFUL + GRUMO + MEMBRANCE
CIRCOLO DEV - BOLOGNA

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INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

12/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

13/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH
TRAFFIC CLUB - ROMA
DETTAGLI EVENTO
LACHESIS + STONED HUMBAK + DEMIDEAD + SUM HERALD
14/11/2021
LAKEHOP PUB - ISEO (BS)
https://facebook.com/events/269875514996712/
GRUPPI
LACHESIS +
STONED HUMBAK +
DEMIDEAD +
SUM HERALD
NOTE
ingresso gratuito (prenotazioni disponibili via WhatsApp al numero 348-8954130)
Inizio concerti ore 19:30
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