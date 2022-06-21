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HELLOWEEN + SABATON + GUESTS
IPPODROMO SAN SIRO - MILANO

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PIAZZA SAN VITALE - SAN SALVO (CH)

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METAL FORTRESS
CASTELLO DI GRADARA - GRADARA (PU)

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MGLA + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
DETTAGLI EVENTO
AMON AMARTH + MACHINE HEAD + THE HALO EFFECT
04/10/2022
LORENZINI DISTRICT - MILANO
GRUPPI
AMON AMARTH +
MACHINE HEAD +
THE HALO EFFECT
NOTE
ORARI:
Apertura cancelli ore 17:00
Inizio concerti ore 19:00

BIGLIETTI:
Prezzo del biglietto in prevendita: € 45,00 + d.p.
Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 52,00

Vendita generale su Ticketone e Vivaticket a partire dal 5 novembre 2021 alle ore 10:00.
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