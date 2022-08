DETTAGLI EVENTO AMON AMARTH + MACHINE HEAD + THE HALO EFFECT 04/10/2022 LORENZINI DISTRICT - MILANO GRUPPI

AMON AMARTH +

MACHINE HEAD +

THE HALO EFFECT NOTE

ORARI:

Apertura cancelli ore 17:00

Inizio concerti ore 19:00



BIGLIETTI:

Prezzo del biglietto in prevendita: 45,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: 52,00



Vendita generale su Ticketone e Vivaticket a partire dal 5 novembre 2021 alle ore 10:00.