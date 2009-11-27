09/11/21
Ultra Raptor
Tyrants
09/11/21
ULTRA RAPTOR
Tyrants
12/11/21
TIMECHILD
And Yet It Moves
12/11/21
L.A. GUNS
Checkered Past
12/11/21
KNIGHTS OF THE REALM
Knights of the Realm
12/11/21
UNLEASHED
No Sign of Life
12/11/21
KANAAN
Earthbound
12/11/21
THE UNITY
The Devil You Know - Live (Live Album)
12/11/21
SUFFOCATION
Live in North America
12/11/21
GROUNDBREAKER
Soul to Soul
06/11/21
SKANNERS + ARTHEMIS + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
06/11/21
DISTRUZIONE + SOUTH OF NO NORTH
LIZARD CLUB - CASERTA
06/11/21
HATEFUL + GRUMO + MEMBRANCE
CIRCOLO DEV - BOLOGNA
12/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
12/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
13/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA
13/11/21
RAGE + THE UNITY + LAST DAYS OF EDEN (RINVIATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
13/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
TRAFFIC CLUB - ROMA
14/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
14/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)