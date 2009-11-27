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REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

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MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
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RAGE + THE UNITY + LAST DAYS OF EDEN (RINVIATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
TRAFFIC CLUB - ROMA

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INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

14/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
DETTAGLI EVENTO
IN.SI.DIA + IRRIVERENCE + DARK REDEEMER + HYPERBLAST
20/11/2021
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO
https://www.facebook.com/events/2921515478090411/
GRUPPI
IN.SI.DIA +
IRRIVERENCE +
DARK REDEEMER +
HYPERBLAST
NOTE
Costo biglietti: €10
Apertura cancelli: Ore 19.30
Inizio concerti: Ore 21.30
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