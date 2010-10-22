15/11/21
FORDOM
Manic Howls
19/11/21
THE LURKING FEAR
Death, Madness, Horror, Decay
19/11/21
ELDRITCH
EOS
19/11/21
ME AND THAT MAN
New Man, New Songs, Same Shit Vol.2
19/11/21
ABSCESSION
Rot of Ages
19/11/21
PLEBEIAN GRANDSTAND
Rien ne Suffit
19/11/21
CHEROKEE
Blood and Gold
19/11/21
W.E.B.
Colosseum
19/11/21
BENTREES
Two of Spades
19/11/21
CONVERGE
Bloodmoon: I
13/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA
13/11/21
RAGE + THE UNITY + LAST DAYS OF EDEN (RINVIATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
13/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
TRAFFIC CLUB - ROMA
13/11/21
ORION FEST
THE FACTORY - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
14/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
14/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
14/11/21
LACHESIS + STONED HUMBAK + DEMIDEAD + SUM HERALD
LAKEHOP PUB - ISEO (BS)
14/11/21
ETERNAL SILENCE + DEGREES OF TRUTH
LEGEND CLUB - MILANO
18/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
19/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
LARGO VENUE - ROMA