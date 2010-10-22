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13/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA

13/11/21
RAGE + THE UNITY + LAST DAYS OF EDEN (RINVIATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

13/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
TRAFFIC CLUB - ROMA

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THE FACTORY - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

14/11/21
INCANTATION + ABIGAIL WILLIAMS + VALE OF PNATH (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

14/11/21
MARDUK + VALKYRJA + DOODSWENS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

14/11/21
LACHESIS + STONED HUMBAK + DEMIDEAD + SUM HERALD
LAKEHOP PUB - ISEO (BS)

14/11/21
ETERNAL SILENCE + DEGREES OF TRUTH
LEGEND CLUB - MILANO

18/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

19/11/21
FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
LARGO VENUE - ROMA
DETTAGLI EVENTO
LET THERE BE DOOM NIGHT
27/11/2021
FABRIK - CAGLIARI
GRUPPI
TETHRA
ILIENSES TREE
NOTE
Apertura cancelli/Doors open: h 21:00
Inizio concerti/Live starts: h 21:30
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