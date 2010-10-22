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FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
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FINNTROLL + SKALMOLD (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO

20/11/21
FUROR GALLICO + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

20/11/21
IN.SI.DIA + IRRIVERENCE + DARK REDEEMER + HYPERBLAST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO

21/11/21
IMONOLITH + ASCEND THE HOLLOW + LOGICAL TERROR + THE WIND COVENANT
MK LIVE - CARPI (MO)

22/11/21
POLARIS + EMMURE + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

24/11/21
HARDLINE + WHEELS OF FIRE
LEGEND CLUB - MILANO

26/11/21
SECRET SPHERE + MESS EXCESS + DISBELIEVER + SLUGCHOP
TRAFFIC LIVE - ROMA

27/11/21
STONEDRIFT + ACCYDIA
POSITIVE MUSIC LIVE CLUB - VIGONE, fraz. ZUCCHEA (TO)
DETTAGLI EVENTO
SECRET SPHERE + MESS EXCESS + DISBELIEVER + SLUGCHOP
26/11/2021
TRAFFIC LIVE - ROMA
https://www.facebook.com/events/889896488326098/
GRUPPI
SECRET SPHERE +
MESS EXCESS +
DISBELIEVER +
SLUGCHOP
NOTE
Costo biglietti: €10
Inizio concerti ore 20:30

Per l’accesso al concerto sarà necessario rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sanitaria, compreso il possesso della certificazione verde COVID-19 e l’utilizzo di una mascherina.
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