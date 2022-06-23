     
 
IN EVIDENZA
Album

Megadeth
The Sick, The Dying... And The Dead!
Demo

Aeternam
Heir of the Rising Sun
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

15/09/22
MALAURIU
De Natura Obscuritatis

16/09/22
VOGELFREY
Titanium

16/09/22
THE DEVIL WEARS PRADA
Color Decay

16/09/22
GINEVRA
We Belong to the Stars

16/09/22
MISCREANCE
Convergence

16/09/22
EDENBRIDGE
Shangri-La

16/09/22
INNUMERABLE FORMS
Philosophical Collapse

16/09/22
WOLFHEART
King of the North

16/09/22
SUMERLANDS
Dreamkiller

16/09/22
DESTRAGE
SO MUCH. too much.

CONCERTI

15/09/22
OBSCURA + PERSEFONE + DISILLUSION
LEGEND CLUB - MILANO

16/09/22
RECKLESS LOVE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

17/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 1)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

17/09/22
RECKLESS LOVE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

18/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 2)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

23/09/22
VENEZIA HARDCORE FEST
CENTRO SOCIALE RIVOLTA - MARGHERA (VE)

26/09/22
BLACK STONE CHERRY
ALCATRAZ - MILANO

29/09/22
SAMAEL + DIABOLICAL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

29/09/22
VENOM INC. + KARMIAN + JUMPSCARE + THE MOTHMAN CURSE
TRAFFIC CLUB - ROMA

30/09/22
TRICK OR TREAT + ARTHEMIS
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)
DETTAGLI EVENTO
VEKTOR + CRYPTOSIS + COMANIAC + ALGEBRA
18/10/2022
LEGEND CLUB - MILANO
https://www.facebook.com/events/5253868697973249/
GRUPPI
VEKTOR +
CRYPTOSIS +
COMANIAC +
ALGEBRA
NOTE
Prezzo del biglietto in prevendita: €18,00+d.p.
Prezzo del biglietto in cassa: €23,00
Prevendite disponibili a partire da mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 12:00 sui circuiti Ticketone
ULTIMI COMMENTI
10/09/2022 - 16:26
TESTAMENT: ecco il video di ''WWIII''
04/09/2022 - 00:10
FEAR FACTORY: il nuovo disco di remix ‘‘Recoded’’ uscirà in ottobre
10/09/2022 - 16:12
OPETH: presentano il nuovo batterista
09/09/2022 - 09:51
OZZY OSBOURNE: disponibile il singolo ''Mr. Darkness'' con Zakk Wylde
09/09/2022 - 11:12
ROGER WATERS: annuncia il tour d'addio, quattro date in Italia
02/09/2022 - 17:18
BLIND GUARDIAN: online la clip di ''Architects of Doom''
23/06/2022 - 15:04
MEGADETH: tutti i dettagli del nuovo ''The Sick, the Dying... and the Dead!'', ascolta un singolo
10/09/2022 - 16:36
IMPRECATION: ecco i dettagli del nuovo album ''In Nomine Diaboli'', guarda un video
09/09/2022 - 09:24
FLOOR JANSEN: pubblica il nuovo singolo ''Me Without You''
09/09/2022 - 09:34
ALTER BRIDGE: ecco il video di ''Sin After Sin''
ULTIMI COMMENTI
03/09/2022
Live Report
HELLOWEEN + SABATON + BEAST IN BLACK + MOONLIGHT HAZE
Metal Music Festival, Ippodromo SNAI (MI), 27/08/2022
05/09/2022
Live Report
JINJER + DEMETRA'S SCARS
Bum Bum Festival, Parco Le Stanze, Trescore Balneario (BG), 26/08/2022
12/08/2022
Intervista
GHIGO RENZULLI
Una chiacchierata NO-VOX
27/08/2022
Live Report
DOYLE
Circolo Magnolia, Milano (MI), 19/08/2022
27/08/2022
Live Report
SICK OF IT ALL + COMEBACK KID + SPACED
Circolo Magnolia, Milano (MI), 08/08/2022
ULTIMI COMMENTI
93
75
97
95
84
82
75
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     