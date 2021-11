DETTAGLI EVENTO BATUSHKA + BELPHEGOR + GUESTS 03/12/2021 REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE) GRUPPI

BATUSHKA

BELPHEGOR

Diabolical (SWE)

Impalement (CH)

Almost Dead NOTE

Apertura ore 18:00

Costo del biglietto: €30 (solo contanti)



Attenzione! Data la natura last minute dello show non faremo prevendite per la data di Venezia. I biglietti saranno disponibili esclusivamente in cassa. Il locale è ampio e non prevediamo problemi ma se volete stare tranquilli al 100% potete prenotare il vostro biglietto e pagarlo in cassa semplicemente mandando una email a blackwinteritaly@gmail.com indicando un nome e il numero di biglietti da riservare. Non serve attendere risposta di conferma.



IMPORTANTE: chi ha acquistato una prevendita del Black Winter a Milano ma preferisce venire alla data di Venezia può chiedere tranquillamente un cambio della prevendita mandando una email a hiemss@hotmail.com indicando OGNI numero biglietto con relativo nome e cognome da spostare sull’evento di Venezia. Ovviamente i biglietti spostati non saranno più validi per la data di Milano.