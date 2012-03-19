      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Death SS
Ten
Demo

The Maledict
Remembrance
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

10/12/21
CAP OUTRUN
High on Deception

10/12/21
THIRTY FATES
Circus Black

10/12/21
FUNERAL
Praesentialis in Aeternum

10/12/21
THE MURDER OF MY SWEET
A Gentlemans Legacy

10/12/21
MERCURY X
Imprisoned

10/12/21
LORD OF THE LOST
The Sacrament Of Judas

10/12/21
AGARTHIC
The Inner Side

10/12/21
PERFECT PLAN
Live at Sharpeners House

10/12/21
THERES A LIGHT
f̶o̶r̶ ̶w̶h̶a̶t̶ ̶m̶a̶y̶ ̶I ̶h̶o̶pe̶? for what must we hope?

10/12/21
Pyrexia
Gravitas Maximus

CONCERTI

10/12/21
NANOWAR OF STEEL
DRUSO - RANICA (BG)

11/12/21
NANOWAR OF STEEL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

12/12/21
GOTTHARD + TBA
FABRIQUE - MILANO

12/12/21
DRAGONFLY METAL FEST 2021
DRAGONFLY - SALZANO (VE)

13/12/21
LEPROUS + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

14/12/21
UNLEASH THE ARCHERS + STRIKER + NORTHTALE
LEGEND CLUB - MILANO

17/12/21
NANOWAR OF STEEL
LARGO VENUE - ROMA

09/01/22
ESKIMO CALLBOY
LEGEND CLUB - MILANO

12/01/22
TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH
LEGEND CLUB - MILANO

13/01/22
TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
GAEREA + GUESTS
19/02/2022
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
https://www.facebook.com/events/576827613612748
GRUPPI
Gaerea +
Guests
ULTIMI COMMENTI
09/12/2021 - 00:31
SPIRITS OF FIRE: Fabio Lione è il nuovo cantante, a febbraio esce il nuovo ''Embrace the Unknown''
09/11/2021 - 11:25
THE HALO EFFECT: online il primo singolo ''Shadowminds'' per la band con ex-In Flames
08/12/2021 - 16:08
RONNIE ATKINS: previsto per marzo il nuovo album solista, ecco il brano ''Unsung Heroes''
04/12/2021 - 12:15
JUDAS PRIEST: Glenn Tipton suonerà nel nuovo album
01/12/2021 - 18:15
FROZEN CROWN: disponibile il video di ''The Water Dancer''
09/12/2021 - 10:33
PAGANIZER: ascolta il singolo ''Down the Path of Decay'' dal nuovo album
07/12/2021 - 00:29
ALAN PARSONS PROJECT: è scomparso John Miles
03/12/2021 - 12:10
BLIND GUARDIAN: ecco il video del singolo ''Deliver Us from Evil''
07/12/2021 - 16:47
MEGADETH: completato il mastering di ''The Sick, the Dying and the Dead''
04/12/2021 - 00:05
GUNS N` ROSES: a febbraio l’EP ‘‘Hard Skool’’, ecco il lyric video del pezzo
ULTIMI COMMENTI
04/12/2021
Articolo
DIO
L'autobiografia di un elfo che diventò un gigante
28/11/2021
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 44 - Virgin Steele
20/11/2021
Intervista
OZORA
Il presente del rock alternativo italiano!
19/03/2012
Articolo
IRON MAIDEN
Janick Gers, la biografia
27/10/2021
Articolo
BONES
#17 - Maimed, Pharmacist, Exsul, Hivemind, Azothyst
ULTIMI COMMENTI
80
76
93
85
75
88
80
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     