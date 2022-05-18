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MORTIFERUM + CEREBRAL ROT
CIRCOLO DEV - BOLOGNA

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FACELESS BURIAL + INNUMERABLE FORMS + GUESTS
BLACK INSIDE - LONATE CEPPINO (VA)

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OBSCURA + PERSEFONE + DISILLUSION
LEGEND CLUB - MILANO

16/09/22
RECKLESS LOVE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

17/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 1)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

17/09/22
RECKLESS LOVE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

18/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 2)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

23/09/22
VENEZIA HARDCORE FEST
CENTRO SOCIALE RIVOLTA - MARGHERA (VE)

26/09/22
BLACK STONE CHERRY
ALCATRAZ - MILANO

29/09/22
SAMAEL + DIABOLICAL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
DETTAGLI EVENTO
URIAH HEEP + GUESTS
18/10/2022
TEATRO DAL VERME - MILANO
GRUPPI
URIAH HEEP +
GUESTS
NOTE
Apertura porte ore 19
Inizio concerto ore 20

Costo biglietti:
settore I – 50 € + dp
settore II – 43 € + dp
settore III -37 € + dp
settore IV – 30 € + dp

Prevendita biglietti esclusiva collegandosi a Metalitalia.com o Linea Rock a partire dal 1 dicembre 2021 ore 10:00 fino al 2 dicembre ore 22:00.
Biglietti disponibili su Ticketone e Vivaticket a partire dal 3 dicembre 2021 ore 10:00.
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