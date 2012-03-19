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DRAGONFLY - SALZANO (VE)
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SATANIC KOMMANDO FEST
05/02/2022
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
https://www.facebook.com/events/414517410405888
GRUPPI
Impaled Nazarene
Whiskey Ritual
Triumphant
Cocaine Kamikaze
guests
NOTE
BIGLIETTI
Prezzo del biglietto in prevendita: €25,00 + d.p.
Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €30,00
Prevendite disponibili tramite Diyticket.it a questo link
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