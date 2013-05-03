04/05/22
THE BLACK CROWES
1972
06/05/22
JANI LIIMATAINEN
My Father`s Son
06/05/22
SUFFERING HOUR / MALTHUSIAN
Time’s Withering Shadow
06/05/22
MOTOR SISTER
Get Off
06/05/22
DJEVELKULT
Drep Alle Guder
06/05/22
IBARAKI
Rashomon
06/05/22
FOZZY
Boombox
06/05/22
DISQUIET
Instigate to Annihilate
06/05/22
TERROR
Pain Into Power
06/05/22
SYBERIA
Statement on Death
04/05/22
DEVIN TOWNSEND + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
05/05/22
MAGNUM + GUEST TBA
LEGEND CLUB - MILANO
05/05/22
RUSSIAN CIRCLES + GUESTS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
05/05/22
GHOST + UNCLE ACID & THE DEADBEATS + TWINTEMPLE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
06/05/22
RUSSIAN CIRCLES + GUESTS
ORION CLUB - CIAMPINO (RO)
06/05/22
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS
DEMODÈ CLUB - BARI
06/05/22
DREAM THEATER
PALAZZO DELLO SPORT - ROMA
06/05/22
BARDOMAGNO
UNIVERSAL PUB - RIVAZZANO TERME (PV)
07/05/22
RUSSIAN CIRCLES + GUESTS
TPO - BOLOGNA
07/05/22
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS
ORION CLUB - CIAMPINO (RM)