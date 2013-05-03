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RUSSIAN CIRCLES + GUESTS
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GHOST + UNCLE ACID & THE DEADBEATS + TWINTEMPLE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

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RUSSIAN CIRCLES + GUESTS
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MAYHEM + MORTIIS + GUESTS
DEMODÈ CLUB - BARI

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BARDOMAGNO
UNIVERSAL PUB - RIVAZZANO TERME (PV)

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RUSSIAN CIRCLES + GUESTS
TPO - BOLOGNA

07/05/22
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS
ORION CLUB - CIAMPINO (RM)
DETTAGLI EVENTO
GRAVE DIGGER + WHITE SKULL + SKANNERS
19/05/2022
LARGO VENUE - ROMA
https://www.facebook.com/events/1046819222767352
GRUPPI
GRAVE DIGGER
WHITE SKULL
SKANNERS
NOTE
Biglietti disponibili qui

Prezzo del biglietto in prevendita: €25,00 + d.p.
Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €30,00
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