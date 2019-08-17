      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Eldritch
EOS
Demo

Sion
Self-Titled
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

17/12/21
HEL`S THRONE
Ravens Flight

17/12/21
DRACONIAN
Arcane Rain Fell (Reissue)

17/12/21
MEMORY GARDEN
1349

17/12/21
DRACONIAN
Where Lovers Mourn (Reissue)

17/12/21
IRON FATE
Crimson Messiah

17/12/21
FUNERAL MIST
Deiform

17/12/21
WICKED SENSATION
Outbreak

17/12/21
BEHEMOTH
In Absentia Dei

17/12/21
Crimson Messiah
IRON FATE

17/12/21
KREATOR
Endorama - Ultimate Edition

CONCERTI

17/12/21
NANOWAR OF STEEL
LARGO VENUE - ROMA

09/01/22
ESKIMO CALLBOY
LEGEND CLUB - MILANO

12/01/22
TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH
LEGEND CLUB - MILANO

13/01/22
TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

15/01/22
CANDLEMASS (ANNULLATO)
PHENOMENON LIVE CLUB - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

15/01/22
AD NOCTEM FESTIVAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

20/01/22
TORMENTOR + CULT OF FIRE (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

26/01/22
SWALLOW THE SUN + AVATARIUM
LEGEND CLUB - MILANO

27/01/22
MOGWAI
FABRIQUE - MILANO

28/01/22
PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA
DRUSO - RANICA (BG)
DETTAGLI EVENTO
AD NOCTEM FESTIVAL
15/01/2022
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
https://www.facebook.com/events/212950041003075
GRUPPI
VIDE
HELIKON
DIESANERA
THE BURNING DOGMA
FAMILY DEVOTION MURDER
NOTE
Ingresso 10€
ULTIMI COMMENTI
10/12/2021 - 15:47
VOIVOD: ascolta la nuova ''Planet Eaters''
16/12/2021 - 16:52
THE DARKNESS: cancellato il tour europeo
16/12/2021 - 16:17
AMARANTHE: guarda il video di ''PvP''
17/12/2021 - 12:03
MAGNUM: ecco il lyric video di ''No Steppin' Stones''
17/12/2021 - 12:05
FUNERAL MIST: tutto il nuovo album ''Deiform'' in streaming
17/12/2021 - 11:03
MESSERSCHMITT: presentano il lyric video di ''Hunter Today, Prey the Next Day''
16/12/2021 - 16:22
DESTRUCTION: dettagli e title track del nuovo album ''Diabolical''
15/12/2021 - 20:49
GIANT: ecco il nuovo singolo da ''Shifting Time''
11/12/2021 - 13:24
ERIC WAGNER: ''Maybe Tomorrow'' è il primo singolo dall’album solista postumo
16/12/2021 - 12:42
SABATON: presentano il video animato di ''The Red Baron Live''
ULTIMI COMMENTI
16/12/2021
Intervista
THE TEA PARTY
Dai Beatles all'Oriente e Ritorno
17/08/2019
Articolo
MERCYFUL FATE
Il giuramento di Melissa
28/11/2021
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 44 - Virgin Steele
08/12/2021
Intervista
COLONNELLI
Le mani nel cofano
04/12/2021
Articolo
DIO
L'autobiografia di un elfo che diventò un gigante
ULTIMI COMMENTI
80
85
75
62
58
77
83
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     