13/05/22
THE BIG DEAL
First Bite
13/05/22
ZERO HOUR
Agenda 21
13/05/22
MISERY INDEX
Complete Control
13/05/22
JUNKYARD DRIVE
Electric Love
13/05/22
MASTER BOOT RECORD
Personal Computer
13/05/22
THE ROLLING STONES
Live at the El Mocambo
13/05/22
JUNGLE ROT
A Calls to Arms
13/05/22
GRAHAM BONNET BAND
Day Out in Nowhere
13/05/22
CORELEONI
III
13/05/22
SKILLS
Different Worlds
13/05/22
FLESHGOD APOCALYPSE + GUESTS
BOCCIODROMO - VICENZA
14/05/22
FLESHGOD APOCALYPSE + GUESTS
SHERATAN CLUB - CARPI (MO)
15/05/22
FM
LEGEND CLUB - MILANO
16/05/22
YES
TEATRO DAL VERME - MILANO
17/05/22
YES
AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE - ROMA
18/05/22
YES
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA
19/05/22
GRAVE DIGGER + WHITE SKULL + SKANNERS
LARGO VENUE - ROMA
19/05/22
ISOLA ROCK (Warm Up)
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)
20/05/22
GRAVE DIGGER + WHITE SKULL + SKANNERS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
20/05/22
MESSA
BLACK INSIDE - VARESE