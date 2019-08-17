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The Soundtrack of Your Life Vol. 1

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09/01/22
ESKIMO CALLBOY
LEGEND CLUB - MILANO

12/01/22
TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH
LEGEND CLUB - MILANO

13/01/22
TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

15/01/22
CANDLEMASS (ANNULLATO)
PHENOMENON LIVE CLUB - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

15/01/22
AD NOCTEM FESTIVAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/01/22
FROZEN CROWN + REASONS BEHIND + NOCTURNA
LEGEND CLUB - MILANO

20/01/22
TORMENTOR + CULT OF FIRE (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

26/01/22
SWALLOW THE SUN + AVATARIUM
LEGEND CLUB - MILANO

27/01/22
MOGWAI
FABRIQUE - MILANO

28/01/22
PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA
DRUSO - RANICA (BG)
DETTAGLI EVENTO
FROZEN CROWN + REASONS BEHIND + NOCTURNA
15/01/2022
LEGEND CLUB - MILANO
GRUPPI
FROZEN CROWN +
REASONS BEHIND +
NOCTURNA (Release Show)
NOTE
Apertura porte: 19:30
Inizio concerti: 20:30

Costo del biglietto: €12 + €2 d.p.
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