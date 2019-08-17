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DETTAGLI EVENTO
HAKEN (POSTICIPATO)
16/02/2022
ALCATRAZ - MILANO
GRUPPI
HAKEN
NOTE
Prezzo del biglietto in prevendita: €30,00 + d.p.
Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €35,00

Biglietti in vendita su Ticketone a partire dalle ore 10.00 del 2 luglio.
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