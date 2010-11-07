22/02/22
VIVALDI METAL PROJECT
Epiclassica
22/02/22
SHAPE OF DESPAIR
Return to the Void
24/02/22
MARTYR
Planet Metalhead
25/02/22
METAL CROSS
Soul Ripper
25/02/22
SVARTSOT
Kumbl
25/02/22
COBRA THE IMPALER
Colossal Gods
25/02/22
D’VIRGILIO, MORSE & JENNINGS
Troika
25/02/22
GUNS N` ROSES
Hard Skool [EP]
25/02/22
CATABOLIC
Besiege the Uncivil
25/02/22
HAMMERFALL
Hammer of Dawn
27/02/22
DOOL + SECRETS OF THE MOON + CARONTE (CANCELLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
01/03/22
CELESTE + CONJURER
TUNNEL CLUB - MILANO
04/03/22
REVENGE (CAN) + MISÞYRMING + EMBRACE OF THORNS + ULTRA SILVAM
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
04/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
ZIGGY CLUB - TORINO
12/03/22
HATE & MERDA + DIONISIUM
CIRCOLO GAGARIN - BUSTO ARSIZIO
15/03/22
SABATON + THE HU + LORDI (RINVIATO)
LORENZINI DISTRICT - MILANO
18/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
18/03/22
MESSA
CSO PEDRO - PADOVA
18/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
THE FACTORY - VERONA
19/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
HALL - PADOVA