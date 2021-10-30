21/01/22
THE FERRYMEN
One More River to Cross
21/01/22
TOMMY TALAMANCA
Atopia
21/01/22
SPITFIRE (HEL)
Denial to Fall
21/01/22
ARTAMENE
Ziggurat
21/01/22
THROUGH THE NOISE
Tragedies (EP)
21/01/22
ABYSSUS
Death Revival
21/01/22
BERIEDIR
AQVA
21/01/22
GIANT
Shifting Time
21/01/22
HANGING GARDEN
Neither Moth Nor Rust (EP)
21/01/22
EDGE OF FOREVER
Seminole
20/01/22
TORMENTOR + CULT OF FIRE (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
26/01/22
SWALLOW THE SUN + AVATARIUM (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO
28/01/22
PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA
DRUSO - RANICA (BG)
28/01/22
DECAPITATED + BLACK TONGUE + HEART OF A COWARD + INFERI
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
02/02/22
ARCTURUS + IOTUNN
LEGEND CLUB - MILANO
05/02/22
SATANIC KOMMANDO FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
06/02/22
GOJIRA + ALIEN WEAPONRY + EMPLOYED TO SERVE
ALCATRAZ - MILANO
09/02/22
SOEN
LARGO VENUE - ROMA
10/02/22
SOEN
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
11/02/22
SOEN
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)