08/02/22
GREYHAWK
Call of the Hawk (EP)
10/02/22
THE LAST OF LUCY
Moksha
11/02/22
SHIELD OF WINGS
Unfinished
11/02/22
MORTUARY DRAPE
Wisdom – Vibration – Repent (EP)
11/02/22
NAPALM DEATH
Resentment is Always Seismic - a final throw of Throes
11/02/22
ALAN PARSONS
One Note Symphony: Live In Tel Aviv
11/02/22
HANGMANS CHAIR
A Loner
11/02/22
THE DEVILS OF LOUDUN
Escaping Eternity
11/02/22
VOIVOD
Synchro Anarchy
11/02/22
QUICKSTRIKE
None of a Kind
11/02/22
SOEN (POSTICIPATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
15/02/22
HAKEN (POSTICIPATO)
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)
16/02/22
HAKEN (POSTICIPATO)
ALCATRAZ - MILANO
18/02/22
GAEREA + GUESTS
CS BOCCIODROMO - VICENZA
18/02/22
THE DEAD DAISIES + MIKE TRAMP & MARCUS NAND (POSTICIPATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
19/02/22
GAEREA + GUESTS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
19/02/22
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
19/02/22
FROZEN CROWN + REASONS BEHIND + NOCTURNA
LEGEND CLUB - MILANO
20/02/22
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO
21/02/22
NAPALM DEATH + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)