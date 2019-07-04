      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Korn
Requiem
Demo

Duir
T.S.N.R.I. – Impermanenza
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

08/02/22
GREYHAWK
Call of the Hawk (EP)

10/02/22
THE LAST OF LUCY
Moksha

11/02/22
SHIELD OF WINGS
Unfinished

11/02/22
MORTUARY DRAPE
Wisdom – Vibration – Repent (EP)

11/02/22
NAPALM DEATH
Resentment is Always Seismic - a final throw of Throes

11/02/22
ALAN PARSONS
One Note Symphony: Live In Tel Aviv

11/02/22
HANGMANS CHAIR
A Loner

11/02/22
THE DEVILS OF LOUDUN
Escaping Eternity

11/02/22
VOIVOD
Synchro Anarchy

11/02/22
QUICKSTRIKE
None of a Kind

CONCERTI

11/02/22
SOEN (POSTICIPATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

15/02/22
HAKEN (POSTICIPATO)
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)

16/02/22
HAKEN (POSTICIPATO)
ALCATRAZ - MILANO

18/02/22
GAEREA + GUESTS
CS BOCCIODROMO - VICENZA

18/02/22
THE DEAD DAISIES + MIKE TRAMP & MARCUS NAND (POSTICIPATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

19/02/22
GAEREA + GUESTS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

19/02/22
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

19/02/22
FROZEN CROWN + REASONS BEHIND + NOCTURNA
LEGEND CLUB - MILANO

20/02/22
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO

21/02/22
NAPALM DEATH + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
DETTAGLI EVENTO
AMENRA
03/04/2022
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
https://www.facebook.com/events/420974039527509/?acontext=%7B"event_action_history"%3A[%7B"mechanism"%3A"search_results"%2C"surface"%3A"search"%7D]%2C"ref_notif_type"%3Anull%7D
GRUPPI
AMENRA
NOTE
Prevendite disponibili su Mailticket

Apertura delle porte: ore 20
Costo del biglietto: €25 con tessera ARCI
ULTIMI COMMENTI
06/02/2022 - 22:29
AVANTASIA: completato il nuovo album
04/02/2022 - 18:51
KREATOR: guarda il video di ''Hate Uber Alles'' e i dettagli del nuovo album
05/02/2022 - 10:59
HALESTORM: ecco i dettagli del nuovo album ''Back from the Dead'', ascolta ''The Steeple''
06/02/2022 - 09:54
DEADNATE: i dettagli del debutto ''The North Sea''
03/02/2022 - 11:20
SLIPKNOT: aggiornamenti sul nuovo disco in studio
04/02/2022 - 10:06
MARILLION: ''Murder Machines'' è il nuovo singolo da ''An Hour Before It's Dark''
05/02/2022 - 12:00
ARCH ENEMY: online il singolo ''Handshake with Hell'' dal nuovo album ''Deceivers''
04/02/2022 - 10:31
MACHINE HEAD: ultimati i lavori sul seguito di ''Catharsis''
04/02/2022 - 10:17
RED HOT CHILI PEPPERS: ad aprile il nuovo ''Unlimited Love'', ecco il singolo ''Black Summer''
22/01/2022 - 11:07
TESTAMENT: Gene Hoglan non è più nella band
ULTIMI COMMENTI
03/02/2022
Intervista
SCHWARZER ENGEL
Sieben, Sette, 7
18/01/2022
Articolo
METALLIZED CHARTS 2021
Black, Avantgarde
21/01/2022
Articolo
METALLIZED CHARTS 2021
Heavy, Power, Symphonic, Shred
23/01/2022
Articolo
METALLIZED CHARTS 2021
Doom, Stoner, Sludge, Gothic, Psychedelic
04/07/2019
Articolo
DONNE ROCCIOSE
La Recensione
ULTIMI COMMENTI
60
78
80
80
50
93
82
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     