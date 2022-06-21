     
 
IN EVIDENZA
Album

Belphegor
The Devils
Demo

Birdstone
Loss
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

23/08/22
GRAVECRUSHER
Resurrection of Deathly Visions (EP)

24/08/22
SPIRAL WOUNDS
Shadows

26/08/22
MACHINE HEAD
Of Kingdom and Crown

26/08/22
DREADNOUGHT
The Endless

26/08/22
IRON SAVIOR
Reforged - Ironbound (Vol. 2)

26/08/22
GRAVE DIGGER
Symbol of Eternity

26/08/22
BAD BARON
Ace of Hearts

26/08/22
LONELY ROBOT
A Model Life

26/08/22
HIEROPHANT
Death Siege

26/08/22
SIGH
Shiki

CONCERTI

26/08/22
PAGAN FEST (day one)
LAGHI MARGONARA - GONZAGA (MN)

26/08/22
JINJER
BUM BUM FESTIVAL - TRESCORE BALNEARIO (BG)

26/08/22
IMPERIAL TRIUMPHANT + NERO DI MARTE + EXITIUM + CRAWLING CHAOS
THE ACADEMY - LEVATA (MN)

27/08/22
HELLOWEEN + SABATON + GUESTS
IPPODROMO SAN SIRO - MILANO

27/08/22
PAGAN FEST (day two)
LAGHI MARGONARA - GONZAGA (MN)

27/08/22
ROCK THIS TOWN FEST
PIAZZA SAN VITALE - SAN SALVO (CH)

03/09/22
METAL FORTRESS
CASTELLO DI GRADARA - GRADARA (PU)

06/09/22
MGLA + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

07/09/22
SOEN
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

07/09/22
BATTLE BEAST + TBA
LEGEND CLUB - MILANO
DETTAGLI EVENTO
GAAHLS WYRD + SAOR + GAEREA
11/10/2022
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
https://www.facebook.com/events/330281882350990/
GRUPPI
GAAHLS WYRD +
SAOR +
GAEREA
NOTE
Prevendite attive su Dice a partire da venerdì 11 febbraio alle 11:00
ULTIMI COMMENTI
20/08/2022 - 00:07
VENOM INC.: ecco il lyric video di ''Come to Me'' da ''There's Only Black''
21/08/2022 - 12:27
TOURNIQUET: è scomparso il polistrumentista Ted Kirkpatrick
19/08/2022 - 18:18
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE: ecco ''Pump It Up'', il secondo singolo da ''Crazy Times''
19/08/2022 - 09:25
AVATARIUM: ecco un brano dal nuovo disco
19/08/2022 - 16:26
ATHEIST: i dettagli delle date italiane
19/08/2022 - 18:33
DEMON HUNTER: ascolta ''Godless'' con Richie Faulkner dei Judas Priest
19/08/2022 - 18:44
RED HOT CHILI PEPPERS: ''Tippa My Tongue'' è il primo singolo da ''Return of the Dream Canteen''
19/08/2022 - 18:24
THE STRUTS: disponibile l'inedita ''Fallin' with Me''
19/08/2022 - 00:30
ELLEFSON-SOTO: i dettagli del disco d'esordio ''Vacation in the Underworld''
20/08/2022 - 00:04
THE PRETTY RECKLESS: online il video di ‘‘Got So High’’
ULTIMI COMMENTI
10/08/2022
Live Report
LITFIBA
L’Ultimo Girone 1980-2022 tour - Catania, Villa Bellini, 23/07/2022
12/08/2022
Intervista
GHIGO RENZULLI
Una chiacchierata NO-VOX
09/08/2022
Live Report
AMBRIA METAL FESTIVAL
A.S.D. Ambria, Ambria di Zogno (BG), 23/07/2022
08/08/2022
Live Report
CRO-MAGS + RAW POWER + STRAIGHT OPPOSITION + BROWBEAT
Circolo ARCI MU, Parma (PR), 27/07/2022
21/06/2022
Articolo
PITTORI DELL`INCUBO
# 7 – Ken Kelly
ULTIMI COMMENTI
77
86
78
88
83
90
77
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     