DETTAGLI EVENTO METALITALIA.COM FESTIVAL (day 1) 17/09/2022 LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI) https://www.facebook.com/events/5657935530899849 GRUPPI

SODOM

CORONER +

IN.SI.DIA +

HYADES +

more NOTE

Giornata Singola in prevendita 39€ + d.p. | alla cassa 45€

Abbonamento 2 giorni in prevendita 65€ + d.p. | alla cassa 75€

Acquista qui

I biglietti acquistati per le edizioni 2020 e 2021, e dei quali non è stato chiesto il rimborso, rimarranno validi per l’edizione 2022.