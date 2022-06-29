06/08/22
ENIO NICOLINI AND THE OTRON
Hellisch Mechanism
12/08/22
A-Z
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12/08/22
BORIS
Heavy Rocks
12/08/22
SEVENTH STORM
Maledictus
12/08/22
ARCH ENEMY
Deceivers
12/08/22
HOLLYWOOD UNDEAD
Hotel Kalifornia
12/08/22
THE HALO EFFECT
Days of the Lost
19/08/22
RUSSIAN CIRCLES
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SIX BY SIX
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06/08/22
SUMMER METAL
AREA VERDE - LONCA DI CODROIPO (UD)
06/08/22
ROCK N'BEER 2022 DAY 2
TANCA DELL'IMPERIO - VALLEDORIA (SS)
06/08/22
MUSICA FORTE FESTIVAL - Giorno 1
FORTEZZA VECCHIA - LIVORNO
07/08/22
SUMMER METAL
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07/08/22
ROCK N'BEER 2022 DAY 3
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07/08/22
MUSICA FORTE FESTIVAL - Giorno 2
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08/08/22
NEBULA
BLAH BLAH - Torino
15/08/22
NEBULA
RADIO D'ONDA D'URTO FESTIVAL - BRESCIA
16/08/22
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HANA BI - MARINA DI RAVENNA
17/08/22
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ALTROQUANDO - ZERO BRANCO (TV)