DETTAGLI EVENTO GOJIRA + ALIEN WEAPONRY + EMPLOYED TO SERVE 31/07/2022 CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI) GRUPPI

GOJIRA +

ALIEN WEAPONRY +

EMPLOYED TO SERVE NOTE

Apertura cancelli: ore 18:00

Inizio concerti: ore 19:00



BIGLIETTI:

Prezzo del biglietto in prevendita: € 35,00 + d.p.

Prezzo del biglietto la sera dello show: € 42,00

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data.