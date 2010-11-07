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GAEREA + GUESTS
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19/02/22
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
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21/02/22
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01/03/22
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04/03/22
REVENGE (CAN) + MISÞYRMING + EMBRACE OF THORNS + ULTRA SILVAM
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

04/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
ZIGGY CLUB - TORINO

12/03/22
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CIRCOLO GAGARIN - BUSTO ARSIZIO
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TRICK OR TREAT + GUESTS
09/04/2022
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