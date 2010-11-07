21/02/22
SHADOWS OF STEEL
Twilight II (EP)
22/02/22
VIVALDI METAL PROJECT
Epiclassica
22/02/22
SHAPE OF DESPAIR
Return to the Void
24/02/22
MARTYR
Planet Metalhead
25/02/22
BLOOD INCANTATION
Timewave Zero
25/02/22
DARKNESS EVERYWHERE
The Seventh Circle
25/02/22
GUNS N` ROSES
Hard Skool [EP]
25/02/22
RITUAL NECROMANCY / FOSSILIZATION
Split
25/02/22
TYGERS OF PAN TANG
A New Heartbeat
25/02/22
MOUNTAINEER
Giving Up the Ghost
19/02/22
GAEREA + GUESTS
CIRCOLO DEV - BOLOGNA
19/02/22
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
19/02/22
FROZEN CROWN + REASONS BEHIND + NOCTURNA
LEGEND CLUB - MILANO
20/02/22
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO
21/02/22
NAPALM DEATH + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
27/02/22
DOOL + SECRETS OF THE MOON + CARONTE (CANCELLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
01/03/22
CELESTE + CONJURER
TUNNEL CLUB - MILANO
04/03/22
REVENGE (CAN) + MISÞYRMING + EMBRACE OF THORNS + ULTRA SILVAM
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
04/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
ZIGGY CLUB - TORINO
12/03/22
HATE & MERDA + DIONISIUM
CIRCOLO GAGARIN - BUSTO ARSIZIO