21/02/22
SHADOWS OF STEEL
Twilight II (EP)
22/02/22
SHAPE OF DESPAIR
Return to the Void
22/02/22
VIVALDI METAL PROJECT
Epiclassica
24/02/22
MARTYR
Planet Metalhead
25/02/22
COBRA THE IMPALER
Colossal Gods
25/02/22
D’VIRGILIO, MORSE & JENNINGS
Troika
25/02/22
CORPSEGRINDER
Corpsegrinder
25/02/22
GUNS N` ROSES
Hard Skool [EP]
25/02/22
SOLILOQUIUM
Soulsearching
25/02/22
ABRAHAM
Debris de mondes perdus
20/02/22
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO
21/02/22
NAPALM DEATH + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
27/02/22
DOOL + SECRETS OF THE MOON + CARONTE (CANCELLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
01/03/22
CELESTE + CONJURER
TUNNEL CLUB - MILANO
04/03/22
REVENGE (CAN) + MISÞYRMING + EMBRACE OF THORNS + ULTRA SILVAM
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
04/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
ZIGGY CLUB - TORINO
12/03/22
HATE & MERDA + DIONISIUM
CIRCOLO GAGARIN - BUSTO ARSIZIO
15/03/22
SABATON + THE HU + LORDI (RINVIATO)
LORENZINI DISTRICT - MILANO
18/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
18/03/22
MESSA
CSO PEDRO - PADOVA