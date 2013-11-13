      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Lionville
So Close to Heaven
Demo

Shadow Of Intent
Elegy
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

03/03/22
MARILLION
An Hour Before It`s Dark

04/03/22
CROWBAR
Zero and Below

04/03/22
SYLVAINE
Nova

04/03/22
THE DEFACED
Charlatans

04/03/22
WARRIOR SOUL
Out on Bail

04/03/22
DESERTED FEAR
Doomsday

04/03/22
THE FLOWER KINGS
By Royal Decree

04/03/22
MIDNIGHT
Let There Be Witchery

04/03/22
VIOLENCE
Area Sub Rosa

04/03/22
FUELED BY FIRE
Past...Present...No Future Pt. 2 (EP)

CONCERTI

04/03/22
REVENGE (CAN) + MISÞYRMING + EMBRACE OF THORNS + ULTRA SILVAM
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

04/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
ZIGGY CLUB - TORINO

12/03/22
HATE & MERDA + DIONISIUM
CIRCOLO GAGARIN - BUSTO ARSIZIO

15/03/22
SABATON + THE HU + LORDI (RINVIATO)
LORENZINI DISTRICT - MILANO

18/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

18/03/22
MESSA
CSO PEDRO - PADOVA

18/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
THE FACTORY - VERONA

19/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
HALL - PADOVA

19/03/22
MESSA
FREAK OUT - BOLOGNA

24/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
DETTAGLI EVENTO
I AM MORBID + BELPHEGOR + HATE
21/04/2022
ORION CLUB - CIAMPINO (RM)
GRUPPI
I AM MORBID +
BELPHEGOR +
HATE
ULTIMI COMMENTI
02/03/2022 - 00:34
TESTAMENT: Dave Lombardo è il nuovo batterista
12/02/2022 - 13:08
COREY TAYLOR: a fine febbraio esce il nuovo disco ‘‘CMFB…Sides’’
01/03/2022 - 14:50
DEE SNIDER: ecco il video di ''Stand''
28/02/2022 - 18:46
TRICK OR TREAT: online un nuovo brano da ''Creepy Symphonies''
01/03/2022 - 13:23
SCORPIONS: guarda la clip di ''When You Know (Where You Come From)'' dal nuovo album
01/03/2022 - 11:38
SKID ROW: svelano la data d'uscita del nuovo disco in studio
01/03/2022 - 11:56
ABBATH: disponibile il lyric video di ''The Book of Breath '' dal nuovo album
01/03/2022 - 11:53
ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS: ecco la clip di ''Searching for My Love''
27/02/2022 - 11:12
IGGY POP: una data a Mantova con l'orchestra
24/02/2022 - 11:29
TESTAMENT: con Exodus, Heathen e Death Angel a Roma
ULTIMI COMMENTI
01/03/2022
Articolo
SPIDER FROM MARS - LA MIA VITA CON BOWIE
La recensione
20/02/2022
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 46 - Gamma Ray
13/11/2013
Articolo
DONNE ROCCIOSE
# 9 - Jan Kuehnemund
11/02/2022
Intervista
TONY MARTIN
Un collezionista di parole
12/02/2022
Articolo
GRUNGE - IL ROCK DALLE STRADE DI SEATTLE
L'analisi del libro di Claudio Tedesco
ULTIMI COMMENTI
83
80
79
75
84
90
83
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     