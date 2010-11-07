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15/04/2022
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
GRUPPI
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Biglietti disponibili su Mailticket e Ticketone
Prezzo € 25+dp
€ 30 in cassa la sera dell’evento.
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