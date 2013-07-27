06/05/22
TERROR
Pain Into Power
06/05/22
DJEVELKULT
Drep Alle Guder
06/05/22
IBARAKI
Rashomon
06/05/22
RAVENWIEK
Barren Grounds
06/05/22
SUFFERING HOUR / MALTHUSIAN
Time’s Withering Shadow
06/05/22
HAUNTER
Discarnate Ails
06/05/22
BLACK EYE
Black Eye
06/05/22
PURE REASON REVOLUTION
Above Cirrus
06/05/22
FOZZY
Boombox
06/05/22
JEFF SCOTT SOTO
Complicated
06/05/22
RUSSIAN CIRCLES + GUESTS
ORION CLUB - CIAMPINO (RO)
06/05/22
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS
DEMODÈ CLUB - BARI
06/05/22
DREAM THEATER
PALAZZO DELLO SPORT - ROMA
06/05/22
BARDOMAGNO
UNIVERSAL PUB - RIVAZZANO TERME (PV)
07/05/22
RUSSIAN CIRCLES + GUESTS
TPO - BOLOGNA
07/05/22
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS
ORION CLUB - CIAMPINO (RM)
07/05/22
DREAM THEATER
MEDIOLANUM FORUM - MILANO
08/05/22
ORANSSI PAZUZU + DEAF KIDS + STURLE DAGSLAND
LEGEND CLUB - MILANO
08/05/22
MAYHEM + MORTIIS + GUESTS
CAMPUS INDUSTRY - PARMA
08/05/22
DARK TRANQUILLITY + ENSIFERUM + TBA
MAGAZZINI GENERALI - MILANO