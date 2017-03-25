13/05/22
THE BIG DEAL
First Bite
13/05/22
OPETH
In Cauda Venenum (Extended Edition)
13/05/22
JUNKYARD DRIVE
Electric Love
13/05/22
MISERY INDEX
Complete Control
13/05/22
ZERO HOUR
Agenda 21
13/05/22
GRAHAM BONNET BAND
Day Out in Nowhere
13/05/22
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13/05/22
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13/05/22
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13/05/22
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11/05/22
MOGWAI
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)
11/05/22
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12/05/22
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ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
13/05/22
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BOCCIODROMO - VICENZA
14/05/22
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SHERATAN CLUB - CARPI (MO)
15/05/22
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LEGEND CLUB - MILANO
16/05/22
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TEATRO DAL VERME - MILANO
17/05/22
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AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE - ROMA
18/05/22
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GRAN TEATRO GEOX - PADOVA
19/05/22
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