DETTAGLI EVENTO PAGAN FEST (day two) 27/08/2022 LAGHI MARGONARA - GONZAGA (MN) GRUPPI

SKILTRON

WHITE SKULL

KANSEIL

AEXYLIUM

+ vincitrice contest NOTE

Le band di apertura di entrambe le giornate saranno selezionate attraverso un contest il cui regolamento verrà annunciato nei prossimi giorni.

Nell’area del festival sarà presente una cucina con le specialità locali e numerosi banchetti con articoli a tema folk.Ci sarà la possibilità di campeggio gratuito per entrambi i giorni per i possessori del biglietto d’ingresso (tende o camper). (Obbligo di prenotazione per il campeggio all’indirizzo email tomhellsnight@gmail.com o al numero 3357126596).



Ingresso 20 euro+d.p. per ogni singola giornata.

Abbonamento entrambi i giorni 35 euro+d.p.

22 euro in cassa per ogni singola giornata il giorno dell’evento.Biglietti disponibili su Mailticket.



L’evento è riservato ai soci Arci in possesso di tessera emessa da qualsiasi circolo d’Italia. Per chi non ne fosse in possesso è possibile farla il giorno dell’evento al costo di 5 euro (valida in tutti i circoli di Italia fino al 30/09/2022).