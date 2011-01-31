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MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
GRUPPI
ALTER BRIDGE +
Halestorm +
Mammoth WVH
NOTE
ORARI
Apertura cancelli: 17:00
Inizio concerti: 18:45

BIGLIETTI
Parterre: €50 + prevendita
Anello A e tribuna Gold: €60 + prevendita
Anello B: €55 + prevendita

I biglietti saranno disponibili secondo queste modalità:
28 aprile ore 11: tramite Ticketone.it per gli iscritti al ticket alert (per iscriversi – https://www.ticketone.it/artist/alterbridge/)
29 aprile ore 11: vendita generale su Ticketone.
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