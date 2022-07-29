     
 
IN EVIDENZA
Album

Machine Head
Of Kingdom and Crown
Demo

Birdstone
Loss
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

09/09/22
BLOODBATH
Survival of the Sickest

09/09/22
ALLEN/OLZON
Army of Dreamers

09/09/22
TABOO
Taboo

09/09/22
DEMON HUNTER
Exile

09/09/22
END / CULT LEADER
Gather & Mourn

09/09/22
ULTIMA GRACE
Ultima Grace

09/09/22
REVOCATION
Netherheaven

09/09/22
PARKWAY DRIVE
Darker Still

09/09/22
ICON FOR HIRE
The Reckoning

09/09/22
TESTAMENT
Titans of Creation [Video-Album]

CONCERTI

03/09/22
METAL FORTRESS
CASTELLO DI GRADARA - GRADARA (PU)

06/09/22
MGLA + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

07/09/22
SOEN
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

07/09/22
BATTLE BEAST + TBA
LEGEND CLUB - MILANO

07/09/22
MGLA + GUESTS
LARGO VENUE - ROMA

08/09/22
SOEN
LARGO VENUE - ROMA

09/09/22
RIVERSIDE + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

11/09/22
MORTIFERUM + CEREBRAL ROT
CIRCOLO DEV - BOLOGNA

15/09/22
OBSCURA + PERSEFONE + DISILLUSION
LEGEND CLUB - MILANO

16/09/22
RECKLESS LOVE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
DETTAGLI EVENTO
CRADLE OF FILTH + ALCEST + GUESTS
14/10/2022
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
GRUPPI
CRADLE OF FILTH +
ALCEST +
GUESTS
NOTE
Prezzo del biglietto in prevendita: €30 + prevendita
Prezzo del biglietto in cassa: €35
Biglietti in vendita su Ticketone dal 29 aprile alle ore 11:00.
ULTIMI COMMENTI
02/09/2022 - 17:29
MEGADETH: guarda il video della titletrack di ''The Sick, the Dying... and the Dead!''
01/09/2022 - 10:16
QUEENSRYCHE: dettagli e singolo del nuovo album ''Digital Noise Alliance''
03/09/2022 - 10:42
DYING FETUS: ecco il nuovo singolo ''Compulsion For Cruelty''
02/09/2022 - 17:51
WHEEL: entrano nel roster di InsideOut Music, ecco la nuova ''Blood Drinker''
02/09/2022 - 17:18
BLIND GUARDIAN: online la clip di ''Architects of Doom''
02/09/2022 - 17:11
JUDICATOR: ecco i dettagli di ''The Majesty of Decay'' e il primo singolo
01/09/2022 - 10:31
ANTHRAX: cancellano il tour europeo, salta la data italiana
01/09/2022 - 10:24
RAMMSTEIN: una data a Padova nel 2023
01/09/2022 - 10:45
NERVOSA: presentata la nuova batterista
01/09/2022 - 10:28
WHITE SKULL: ecco i dettagli del nuovo album ''Metal Never Rusts''
ULTIMI COMMENTI
30/08/2022
Live Report
XXVI AGGLUTINATION METAL FEST
Campo Sportivo Senise (PZ), 06/08/2022
20/08/2022
Live Report
VOIVOD + RANCHO BIZARRO
Musica Forte, Fortezza Vecchia (LI), 07/08/2022
20/08/2022
Live Report
COMBICHRIST + PRIEST
Legend Club, Miano (MI), 02/08/2022
21/08/2022
Live Report
EYEHATEGOD
Freakout Club, Bologna (BO), 29/7/22
16/08/2022
Articolo
WHITE SKULL
L'anima del teschio - La nostra lettura
ULTIMI COMMENTI
94
80
81
87
78
90
70
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     