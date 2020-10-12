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Volando Hacia el Infierno
22/07/22
LESSMANN/VOSS
Rock Is Our Religion
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SCAR FOR LIFE
Sociophobia
22/07/22
KARL SANDERS
Saurian Apocalypse
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DREAMTIDE
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The Suns of Perdition Chapter III: The Astral Drain
22/07/22
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ROCK IN ROMA - ROMA
22/07/22
ROMETAL 2022 - GIORNO 5
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CUEVA ROCK - CAGLIARI
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25/07/22
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PIAZZA SANTISSIMA ANNUNZIATA - FIRENZE
26/07/22
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LEGEND CLUB - MILANO
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