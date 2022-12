DETTAGLI EVENTO BULLET FOR MY VALENTINE + JINJER + ATREYU 14/02/2023 ALCATRAZ - MILANO GRUPPI

BULLET FOR MY VALENTINE +

JINJER +

Atreyu NOTE

Apertura cancelli: 17:30

Inizio concerti: 19:00



Prezzo del biglietto in prevendita: 40€ + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dell’evento: 46€

I biglietti già venduti per il precedente show del 17 febbraio 2022 rimangono validi per la nuova data.

Biglietti disponibili su Ticketone dal 6 giugno alle ore 11:00 per gli iscritti al Ticket Alert, prevendita generale su Ticketone e Vivaticket dall’8 giugno ore 11:00.