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LEGEND CLUB - MILANO

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CRIPPLE BASTARDS + GAME OVER + EXTIRPATION + ABDUCTION
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

17/12/22
MESSA
THE FACTORY - VERONA

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EMPEROR + MAYHEM + NECROMASS + SELVANS
ALCATRAZ - MILANO

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SCARLET RECORDS FEST (day 1)
LEGEND CLUB - MILANO

29/12/22
SCARLET RECORDS FEST (day 2)
LEGEND CLUB - MILANO

04/01/23
MESSA
DEMODÈ CLUB - MODUGNO (BA)

06/01/23
MESSA
URBAN - PERUGIA

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ELLENDE + SEDNA + MOTHER AUGUSTA + DUIR
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

14/01/23
BLACK WINTER FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
DETTAGLI EVENTO
BULLET FOR MY VALENTINE + JINJER + ATREYU
14/02/2023
ALCATRAZ - MILANO
GRUPPI
BULLET FOR MY VALENTINE +
JINJER +
Atreyu
NOTE
Apertura cancelli: 17:30
Inizio concerti: 19:00

Prezzo del biglietto in prevendita: 40€ + d.p.
Prezzo del biglietto in cassa la sera dell’evento: 46€
I biglietti già venduti per il precedente show del 17 febbraio 2022 rimangono validi per la nuova data.
Biglietti disponibili su Ticketone dal 6 giugno alle ore 11:00 per gli iscritti al Ticket Alert, prevendita generale su Ticketone e Vivaticket dall’8 giugno ore 11:00.
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