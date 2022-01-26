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01/08/22
STEVE HACKETT
TEATRO ANTICO - TAORMINA

05/08/22
SUMMER METAL
AREA VERDE - LONCA DI CODROIPO (UD)

05/08/22
ROCK N'BEER 2022 DAY 1
TANCA DELL'IMPERIO - VALLEDORIA (SS)
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METAL FOR EMERGENCY: annunciati gli orari del festival
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30/07/2022
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GUNS N` ROSES + GARY CLARK JR. + DIRTY HONEY
Stadio San Siro, Milano (MI), 10/07/2022
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LACUNA COIL + MOONLIGHT HAZE
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