DETTAGLI EVENTO THE HU + TBA 13/11/2022 ALCATRAZ - MILANO GRUPPI

THE HU +

TBA NOTE

Apertura cancelli: 19:00

Inizio concerti: 20:00



Evento Facebook



Prezzo del biglietto in prevendita: € 29,50 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa: € 35

I biglietti saranno in vendita dal 1° luglio alle ore 9:00 su Ticketone.



Sarà anche disponibile il pacchetto The HU VIP Meet & Greet Experience

Il pacchetto include:

Un biglietto d’ingresso posto unico in piedi

M&G con The Hu*

Foto opportunity individuale con The Hu*

Un laminato VIP autografato da The Hu

Buono dal valore di € 20,00 da utilizzare per l’acquisto di pezzi del merchandise*

Ingresso anticipato

Possibilità di shopping presso lo stand del merchandise prima dell’apertura delle porte

Disponibilità limitata

*Il meet & greet e la foto opportunity potrebbero svolgersi seguendo alcune misure di distanziamento sociale, con mascherina o convertiti in modalità totalmente virtuale in base alle disposizioni in materia di covid 19 previste al momento dello show.

**Il buono per il merchandise verrà inviato dopo lo show e potrà essere usato per gli acquisti presso lo store online