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AREA VERDE - LONCA DI CODROIPO (UD)
DETTAGLI EVENTO
MGLA + GUESTS
07/09/2022
LARGO VENUE - ROMA
https://www.facebook.com/events/1371221923388718
GRUPPI
MGLA
+ Guests
NOTE
Prezzo biglietto Early Bird €20,00 + ddp (primi 100 biglietti entro il 26 Luglio ore 23:59)
Prezzo biglietto in prevendita €25,00 + ddp (disponibili dal 27 luglio)
Prezzo biglietto in cassa €30,00

Biglietti in vendita su Dice.fm
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