DETTAGLI EVENTO MGLA + GUESTS 07/09/2022 LARGO VENUE - ROMA https://www.facebook.com/events/1371221923388718 GRUPPI

MGLA

+ Guests NOTE

Prezzo biglietto Early Bird €20,00 + ddp (primi 100 biglietti entro il 26 Luglio ore 23:59)

Prezzo biglietto in prevendita €25,00 + ddp (disponibili dal 27 luglio)

Prezzo biglietto in cassa €30,00



Biglietti in vendita su Dice.fm