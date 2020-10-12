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MAMMUT LIVE CLUB - ROMA

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PIAZZA CASTELLO - UDINE

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LEGEND CLUB - MILANO

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28/07/22
STEVE HACKETT
ARENA BENIAMINO GIGLI - PORTO RECANATI
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ROCK N'BEER 2022 DAY 1
05/08/2022
TANCA DELL'IMPERIO - VALLEDORIA (SS)
https://www.rocknbeer.it/index.php/it/line-up
GRUPPI
BLAZE BAYLEY
GRADE 2
+ Guests
NOTE
Inizio concerti ore 21:00
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SLIPKNOT: Ecco il nuovo singolo ''The Dying Song (Time To Sing)''
20/07/2022 - 18:51
PANZERFAUST: tutto il nuovo ''The Suns of Perdition Chapter III - The Astral Drain'' in streaming
16/07/2022 - 10:39
LACUNA COIL: ''Comalies'' uscirà in una nuova versione per il ventennale
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EUROPE: al lavoro sul seguito di ‘‘Walk the Earth’’
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MGLA: a settembre per due date in Italia
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LACUNA COIL: guarda la clip di ''Tightrope XX'' da ''Comalies XX''
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CERNUNNOS ROCK FEST: salta la prima giornata, nuovi aggiornamenti sul resto del festival
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Fabrique, Milano (MI), 02/07/2022
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Alcatraz Club, Milano (MI), 29/06/2022
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Rugby Sound Festival - Parco Isola Fluviale del Castello, Legnano (MI), 30/06/2022
12/10/2020
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03/07/2022
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DAY 2 - Castello Scaligero, Villafranca di Verona (VR), 25/06/22
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