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PANZERFAUST
The Suns of Perdition Chapter III: The Astral Drain

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22/07/22
ROMETAL 2022 - GIORNO 5
MAMMUT LIVE CLUB - ROMA

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CRO-MAGS
CUEVA ROCK - CAGLIARI

23/07/22
ROMETAL 2022 - GIORNO 6
MAMMUT LIVE CLUB - ROMA

25/07/22
STEVE HACKETT
PIAZZA SANTISSIMA ANNUNZIATA - FIRENZE

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SLIPKNOT
CASTELLO SCAGLIERO - VILLAFRANCA (VR)

26/07/22
STEVE HACKETT
PIAZZA CASTELLO - UDINE

26/07/22
CRO-MAGS
MAGAZZINO SUL Pò - TORINO

26/07/22
EVOKEN + SHORES OF NULL + (ECHO)
LEGEND CLUB - MILANO

27/07/22
CRO-MAGS
MU LIVE CLUB - PARMA

28/07/22
STEVE HACKETT
ARENA BENIAMINO GIGLI - PORTO RECANATI
DETTAGLI EVENTO
MUSICA FORTE FESTIVAL - Giorno 2
07/08/2022
FORTEZZA VECCHIA - LIVORNO
https://www.e20.club/eventi/musica-forte-in-fortezza-vecchia-a-livorno-con-pentagram-e-voivod/
GRUPPI
VOIVOD +
TBA
NOTE
Inizio concerti: 20:00
Costo biglietto: €25,00
Abbonamento due giorni festival: €40,00
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DAVID ELLEFSON: due date a settembre in Italia con Jeff Scott Soto
20/07/2022 - 09:36
MGLA: a settembre per due date in Italia
20/07/2022 - 08:37
SLIPKNOT: Ecco il nuovo singolo ''The Dying Song (Time To Sing)''
21/07/2022 - 00:10
HALESTORM: guarda la clip di ''Wicked Ways''
20/07/2022 - 16:33
CERNUNNOS ROCK FEST: cambia nome, nuove cancellazioni e gli orari della giornata del 24 luglio.
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LACUNA COIL: ''Comalies'' uscirà in una nuova versione per il ventennale
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LACUNA COIL: guarda la clip di ''Tightrope XX'' da ''Comalies XX''
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PANZERFAUST: tutto il nuovo ''The Suns of Perdition Chapter III - The Astral Drain'' in streaming
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08/07/2022
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Fabrique, Milano (MI), 02/07/2022
09/07/2022
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Rugby Sound Festival - Parco Isola Fluviale del Castello, Legnano (MI), 30/06/2022
12/10/2020
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# 1 – Intervista a Mariusz Lewandowski
03/07/2022
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