DETTAGLI EVENTO INTEGRITY+FULCI+HOBOS+EYES OF THE DREAMER 08/10/2022 LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA https://www.facebook.com/events/1095538331341887/permalink/1095538338008553/ GRUPPI

INTEGRITY

+ FULCI

+ HOBOS

+ EYES OF THE DREAMER NOTE

Apertura porte ore 19.00

Fine concerti ore 23.30

Riservato ai soci AICS