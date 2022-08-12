     
 
IN EVIDENZA
Album

Megadeth
The Sick, The Dying... And The Dead!
Autoprodotti

Aeternam
Heir of the Rising Sun
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/09/22
ATARAXIA
Pomegranate - The Chant of the Elementals

23/09/22
KEN MODE
Null

23/09/22
BAND OF SPICE
How We Play The Game

23/09/22
THE RASMUS
Rise

23/09/22
WRITHING
Uncreation

23/09/22
INVICTUS
Unstoppable

23/09/22
RAZOR
Cycle of Contempt

23/09/22
ABHOR
Sex Sex Sex (Ceremonia Daemonis Antichristi)

23/09/22
MERIDIAN
The 4th Dimension

23/09/22
GURD
Hallucinations

CONCERTI

17/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 1)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

17/09/22
RECKLESS LOVE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

18/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 2)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

23/09/22
VENEZIA HARDCORE FEST
CENTRO SOCIALE RIVOLTA - MARGHERA (VE)

26/09/22
BLACK STONE CHERRY
ALCATRAZ - MILANO

29/09/22
SAMAEL + DIABOLICAL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

29/09/22
VENOM INC. + KARMIAN + JUMPSCARE + THE MOTHMAN CURSE
TRAFFIC CLUB - ROMA

30/09/22
TRICK OR TREAT + ARTHEMIS
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)

01/10/22
VENOM INC. + KARMIAN + JUMPSCARE + THE MOTHMAN CURSE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

01/10/22
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ESTRAGON - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
MESSA+TENEBRA+SOLARIS
23/10/2022
OFF - MODENA
https://www.facebook.com/events/620831929405530
GRUPPI
MESSA
+TENEBRA
+SOLARIS
NOTE
Apertura porte ore 21:00
Inizio live ore 22:30

Ingresso riservato ai soci STOFF
Biglietti disponibili su Dice.fm
ULTIMI COMMENTI
15/09/2022 - 16:28
IN FLAMES: annunciato il nuovo album ''Foregone'', ascolta un singolo
14/09/2022 - 14:50
SEVENTH WONDER: tre concerti in Italia
15/09/2022 - 15:40
WOODS OF DESOLATION: tutti i dettagli del nuovo ''The Falling Tide'', ascolta la titletrack
14/09/2022 - 16:03
IRON MAIDEN: il video dal vivo di ''Stratego'' dal ''Legacy of the Beast Tour''
16/09/2022 - 17:43
SUMERLANDS: tutto il nuovo ''Dreamkiller'' in streaming
15/09/2022 - 15:33
VEKTOR: Century Media Records rescinde il contratto con la band
16/09/2022 - 10:44
MORK: i dettagli del nuovo EP ''Den Svevende Festning''
16/09/2022 - 10:48
ANTROPOFAGUS: ecco il videoclip di ''Hymns of Acrimony''
15/09/2022 - 15:28
AARA: ad ottobre il nuovo EP ''Phthonos''
14/09/2022 - 14:58
FUROR GALLICO: due concerti ad ottobre
ULTIMI COMMENTI
13/09/2022
Live Report
CRIPPLED BLACK PHOENIX + MØL + IMPURE WILHELMINA
Alchemica Club, Bologna (BO), 2/09/2022
03/09/2022
Live Report
HELLOWEEN + SABATON + BEAST IN BLACK + MOONLIGHT HAZE
Metal Music Festival, Ippodromo SNAI (MI), 27/08/2022
05/09/2022
Live Report
JINJER + DEMETRA'S SCARS
Bum Bum Festival, Parco Le Stanze, Trescore Balneario (BG), 26/08/2022
12/08/2022
Intervista
GHIGO RENZULLI
Una chiacchierata NO-VOX
27/08/2022
Live Report
DOYLE
Circolo Magnolia, Milano (MI), 19/08/2022
ULTIMI COMMENTI
79
75
83
86
85
75
85
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     