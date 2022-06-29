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FORTEZZA VECCHIA - LIVORNO

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NEBULA
BLAH BLAH - Torino

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NEBULA
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DETTAGLI EVENTO
IMPERIAL TRIUMPHANT + NERO DI MARTE + EXITIUM + CRAWLING CHAOS
26/08/2022
THE ACADEMY - LEVATA (MN)
https://www.facebook.com/events/511030673864028/
GRUPPI
IMPERIAL TRIUMPHANT
NERO DI MARTE
Exitium
Crawling Chaos
NOTE
Biglietto: 15€ + tessera ARCI/UISP

Apertura porte ore 19:00.
Inizio concerti 20.00.
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